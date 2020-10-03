Beyaz altında hasat dönemi başladı - Son Dakika

Beyaz altında hasat dönemi başladı

Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milas Ziraat Odası ve TARİŞ 152 No'lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi organizasyonuyla düzenlenen etkinlikle, Milas'ta çiftçinin beyaz altınında hasat dönemi başladı.

Beyaz altında hasat dönemi başladı, System.String[]

Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milas Ziraat Odası ve TARİŞ 152 No'lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi organizasyonuyla düzenlenen etkinlikle, Milas'ta çiftçinin beyaz altınında hasat dönemi başladı. Milas'ın pamukçuluk bakımından tecrübeleri çiftçilere ve verimli topraklara sahip olduğunu anlatan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, ülke genelinde pamuk üreten çiftçilerin Türkiye'nin ihtiyacı olan pamuğun tamamını üretmeye talip olduğunu söyledi.

Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milas Ziraat Odası ve TARİŞ 152 No'lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi organizasyonu ile Milas'a bağlı Ağaçlıhöyük Mahallesi'nde pamuk hasat etkinliği düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan hasat etkinliğine, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas'ta Kaymakam refikliği stajını yapan Kocaeli Kaymakam Adayı Fatih Erdoğan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, Milas Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, TARİŞ 152 No'lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Halit Şenli, Milas Ziraat Odası ile Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve çiftçiler katılım gösterdi. Pamuk tarlasında ziraat mühendisleriyle ürün incelemesi yapan katılımcılar, ardından makineli hasat işlemini ilgiyle izledi.

"Milas pamuğu kaliteli bir pamuktur"

Pamuk hasat etkinliğinde konuşma yapan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, bu yıl Milas genelinde bin 800 dekar alanda, yaklaşık 50 çiftçinin pamuk tarımı yaptığını kaydetti TARİŞ 152 No'lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi ile Milas Ziraat Odası olarak çiftçilerden gelen talep üzerine Milas'a ikinci bir makine getirilmesi için girişimde bulunduklarını belirten Başkan Atıcı, "Çiftçimizin beyaz altını tarlada kalmayacak. 2 hasat makinesi de bu sezon çiftçilerimize hizmet verecek. Ziraat mühendislerimiz de sezon başından bu yana pamuk üretiminde çiftçilerimizin verim ve kaliteyi yakalamaları için hizmet sunuyor" diye konuştu.

Milas'ın pamuk üretimi bakımından potansiyeli yüksek bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Atıcı, "Milas pamuğunda dekar başında elde edilen verim yüksektir. Aynı zamanda Milas pamuğu, Ege pamukları arasında tekstilcinin tercih ettiği pamuklar arasında yer alıyor. Çünkü pamuğumuz Milas'taki iklim itibariyle Ege pamukları arasında elyaf uzunluğu en yüksek olan pamuktur. Nisan ayından bugüne emek vererek 45-50 derece sıcakta pandemi döneminde aralıksız üretim yapan çiftçilerimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin vereceği müjdeli haberi beklemektedir. Eğer pamuğa destek verilirse 5 yıllık bir planlama ile Türkiye kendi ihtiyacı olan pamuğun tümünü kendisi üretebilecek bir ülkedir" dedi.

Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ise tarım ve hayvancılıkta Muğla'nın ciddi bir gelir elde ettiğini belirterek, "Muğla turizmiyle anılsa da ilimiz genelindeki verimli topraklarda çok çeşitli bir ürün deseninde ciddi miktarda üretim yapılmaktadır." dedi.

"Çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum"

Milas tarım ve hayvancılığının günden güne geliştiğini, ürün yelpazesinin de genişlediğini belirten Milas Kaymakamı Eren Arslan, çiftçilere ve özellikle genç çiftçilere destek sağlandığını hatırlatarak şunları kaydetti: "Tarımsal üretim potansiyelimiz gerçekten turizmin önünde bir katma değer oluşturuyor. İlimiz genelinde de bu katma değeri en fazla üreten ilçeler arasında Milas geliyor. Pandemi döneminde üretimden vazgeçmeyen, halkımızın ihtiyacı olan tarımsal ve hayvansal ürünleri üreten değerli çiftçilerimize teşekkür ediyor, bereketli hasatlar diliyorum."

Konuşmaların ardından pamuk hasadı etkinliği, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MUĞLA

Beyaz altında hasat dönemi başladı
Beyaz altında hasat dönemi başladı
Beyaz altında hasat dönemi başladı
Beyaz altında hasat dönemi başladı
Beyaz altında hasat dönemi başladı
Beyaz altında hasat dönemi başladı
Beyaz altında hasat dönemi başladı

Ziraat Odası, Tarım, Milas, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Beyaz altında hasat dönemi başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili kafa karıştıran iki açıklama Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdi Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 59 can kaybı, 1502 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 59 can kaybı, 1502 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi         
18:54
Karagümrük etkili geldi! Ceza sahasından atılan şutta top az farkla dışarı çıktı Karagümrük etkili geldi! Ceza sahasından atılan şutta top az farkla dışarı çıktı         
18:21
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Azerbaycan askerleri, Dağlık Karabağ'da ilerleyişini böyle kutladı Azerbaycan askerleri, Dağlık Karabağ'da ilerleyişini böyle kutladı         
17:06
Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenlerin ağzını açık bıraktı Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenlerin ağzını açık bıraktı         
16:44
İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak         
15:38
Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı         
15:25
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı         
10:56
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 20:16:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz altında hasat dönemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei