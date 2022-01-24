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Beyaz gelinliğini giyen Kız Kulesi fotoğrafçı akınına uğradı - Son Dakika

Beyaz gelinliğini giyen Kız Kulesi fotoğrafçı akınına uğradı

24.01.2022 12:17
Beyaz gelinliğini giyen Kız Kulesi fotoğrafçı akınına uğradı

İstanbul'da meydana gelen kar yağışı sonrası Anadolu Yakası'nın birçok kesimi beyaza büründü.

İstanbul'da meydana gelen kar yağışı sonrası Anadolu Yakası'nın birçok kesimi beyaza büründü. İstanbul'un önemli simgelerinden olan Kız Kulesi ise beyaz gelinliğini giyince fotoğrafçıların akınına uğradı. Kız Kulesi'nin masalsı görüntüsü havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da başlayan ve etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nı beyaza bürüdü. İstanbul'un önemli simgelerinden olan Kız Kulesi ise beyaz gelinliğini giydi. Meydana gelen kar yağışıyla İstanbullu vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Yağış sonrası vatandaşlar Kız Kulesi'ne gelerek fotoğraf çekilip, sahilde yürüyüş yaptı. Eşsiz manzarayı görüntülemek isteyen bir grup fotoğrafçı da adeta Üsküdar sahile akın ederek kar, kız kulesi ve martıların eşsiz uyumunu yakalamak için bir araya geldi. Öte yandan, Kız Kulesi'nin beyaza büründüğü masalsı manzaralar havadan görüntülendi.

"3 SAATTİR BURADAYIM, BU MUHTEŞEM MANZARADAN AYRILAMIYORUM"

Kız Kulesini fotoğraflamak için gelen fotoğrafçılardan Ömer Aydın, "Bir ara çok yoğun kar yağıyordu. Ben 30 yıldır fotoğraf çekiyorum. Dün de geldim buraya, fotoğraf bir tutkudur. Kar yağdığı zaman Kız Kulesi daha güzel oluyor, çekimleri ışığa göre ayarlıyoruz. 3 saattir buradayız. Bu muhteşem manzaradan birazdan ayrılacağım ama ayrılamıyorum" dedi.

"BU ANI HER ZAMAN BULAMAYIZ"

Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik ise "Bu anı her zaman bulamayız senede bir defa oluyor. Kız Kulesi, dünyada en çok çekilenler arasında yer alıyor. Şuan bir tadilat var ama ışığı daha güzel yaparlarsa dünyada 1 numarada yer alır" ifadelerini kullandı.

(Aykut Zor - Sevgi Canpolat/ İHA)

Beyaz gelinliğini giyen Kız Kulesi fotoğrafçı akınına uğradı
Beyaz gelinliğini giyen Kız Kulesi fotoğrafçı akınına uğradı
Beyaz gelinliğini giyen Kız Kulesi fotoğrafçı akınına uğradı
Beyaz gelinliğini giyen Kız Kulesi fotoğrafçı akınına uğradı
Beyaz gelinliğini giyen Kız Kulesi fotoğrafçı akınına uğradı
Beyaz gelinliğini giyen Kız Kulesi fotoğrafçı akınına uğradı

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Anadolu Yakası, Kız Kulesi, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beyaz gelinliğini giyen Kız Kulesi fotoğrafçı akınına uğradı - Son Dakika
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