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Beyaz Saray: ABD İran halkının yanındadır
6 saat önce
ABD yönetimi, İran'da benzin zammını protesto etmek için gösteri düzenleyen protestocuları desteklediklerini duyurdu.
ABD yönetimi, İran'da benzin zammını protesto etmek için gösteri düzenleyen protestocuları desteklediklerini duyurdu.
Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, eylemcilere karşı kullanılan şiddetli müdahale kınandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:34
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