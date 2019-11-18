Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray: ABD İran halkının yanındadır
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Beyaz Saray: ABD İran halkının yanındadır

6 saat önce

ABD yönetimi, İran'da benzin zammını protesto etmek için gösteri düzenleyen protestocuları desteklediklerini duyurdu.

Beyaz Saray: ABD İran halkının yanındadır, System.String[]

ABD yönetimi, İran'da benzin zammını protesto etmek için gösteri düzenleyen protestocuları desteklediklerini duyurdu.


Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, eylemcilere karşı kullanılan şiddetli müdahale kınandı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:34 
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