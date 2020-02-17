Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

49 dakika önce

Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti.

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." bilgisi paylaşıldı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi ve Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." ifadesine yer verildi.

Trump'ın görüşmede, Rusya'nın Esed rejimine desteğinin son bulması ve Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için isteğini dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump ayrıca, Libya'da dış güçlerin müdahalesinin durumu daha da kötüye götüreceğini bir kez daha tekrarladı." ifadesi kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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