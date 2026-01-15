Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
15.01.2026 21:44  Güncelleme: 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırı kararı verip vermeyeceği merak edilirken, Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor, tüm seçenekler masada" ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray, İran'daki protestolar hakkında yaptığı açıklamada, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor, tüm seçenekler masada" dedi.

İRAN'DA TANSİYON DÜŞMEYE BAŞLADI

Dünya, İran'da yaşanan gelişmelere kilitlendi. Yaşam pahalılığı nedeniyle haftalardır süren protestolarda çok sayıda can kaybı yaşanırken, ülkede tansiyonun bir miktar düştüğü öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Vururuz" tehdidinden sonra Washington'un Tahran'a yönelik saldırı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak edilirken, Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin güncel durumu değerlendirdi. Karoline Leavitt, "Başkan Trump, İran rejimine, (göstericilerin) öldürülmeye devam etmesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğuracağını bildirdi." ifadesini kullandı.

"800 İDAM DURDURULDU, TÜM SEÇENEKLER MASADA

İran'ın, ABD yönetimine "infazların durdurulduğunu" ilettiğini ve bu kapsamda dün gerçekleşmesi beklenen "800 infazın durdurulduğunu" aktaran ABD'li Sözcü, "Bu nedenle Başkan ve ekibi, bu durumu yakından takip ediyor ve Başkan için tüm seçenekler masada olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın İran konusunda ne yapacağı konusunda çok fazla spekülasyon olduğunu ancak sadece Trump ile çok yakın ekibinin bu planlar konusunda bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Leavitt, Trump'ın yaklaşımı sonrasında "800 infazın durdurulduğunu" savundu.

Leavitt, "Başkan, durumu yakından takip etmeye devam ediyor, ancak tüm seçeneklerini masada tutuyor." sözlerini bir kez daha tekrarladı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

Beyaz Saray, Orta Doğu, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    abd büyük şeytandır ve tarihin çöplüğüne atılacaktır. 51 7 Yanıtla
  • Hasan Yıldız Hasan Yıldız:
    olum altın borçlandığımız zaman bi rahat durun artıyor şu zıkkım ?? 38 2 Yanıtla
  • Turan Oluc Turan Oluc:
    800 idam ne dalga mı geçiyorsunuz öyle birşey olabilir mi 6 6 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    İran halkı dış güçleri iç işlerine karıştırmadan mollalardan kurulmalı. kokuşmuş ve çürümüş dini rejimi değiştirmeli bu fırsatı değerlendirmeli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni karar Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi Trump'tan yeni karar! Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi Sürücülerin cebini fena yakacak Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen’i üzdü En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen'i üzdü
İran alarm durumuna geçti Hava sahası kapatıldı İran alarm durumuna geçti! Hava sahası kapatıldı
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı 30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
Rejim çöküyor mu ABD’nin “kaçış“ iddiası ortalığı fena karıştıracak Rejim çöküyor mu? ABD'nin "kaçış" iddiası ortalığı fena karıştıracak
Trump’tan Rıza Pehlevi’nin umutlarını söndüren mesaj Trump'tan Rıza Pehlevi'nin umutlarını söndüren mesaj

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:11
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
21:06
Fenerbahçe’de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 23:27:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.