Beyaz Saray'ın etrafını fareler bastı - Son Dakika

Beyaz Saray'ın etrafını fareler bastı

ABD'nin başkenti Washington'da göstericilerin özerk bölge ilan etmek istedikleri yerleri fareler istila etti.

ABD'nin başkenti Washington'da göstericilerin özerk bölge ilan etmek istedikleri yerleri fareler istila etti.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, bir polisin 46 yaşındaki Afro-Amerikan George Floyd'u öldürmesinin ardından tüm eyaletlere yayılan gösteriler 1 ayı aşkın süredir devam ederken, 205 yıllık St. John's Kilisesi önünde onlarca fare çöplere saldırırken görüntülendi. Sokaklarda ayrıca hamam böcekleri de görüntülendi.

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Göstericilerin sayısı azalırken protestoların merkezi Beyaz Saray'ın tam karşısındaki H Caddesi ile Black Lives Matter Plaza'da polis özerk bir bölge oluşmaması için nöbet tutuyor.

FARE KRİZİ YILLADIR ÇÖZÜLEMİYOR

Washington genelinde 400 bine yakın farenin yaşadığı tahmin edilirken başkentin çözülemeyen büyük sorunlarından birisi olan fareler için belediye her sene 1 milyon doların üzerinde bir bütçe ayırıyor.

ABD'de fare sorununun olduğu ilk 10 şehir ise şu şekilde belirtiliyor : Chicago, Los Angeles, New York, Washington, San Francisco, Detroit, Philadelphia, Cleveland, Baltimore ve Denver.

BEYAZ SARAY'IN BASIN ODASINDA BİR GAZETECİNİN ÜZERİNE FARE DÜŞMÜŞTÜ

Beyaz Saray'da çok sayıda fare, hamam böceği ve karıncanın görüldüğü ve yapının eski olması sebebiyle bazı bölgelerinde tavan akıntılarının olduğu biliniyor.

ABD Başkanlarının kaldığı Beyaz Saray binası farelerin de ikamet ettiği yer oldu. Beyaz Saray'ın basın odasında bir gazetecinin üzerine tavandan fare düşmesi paniğe yol açmıştı.

NBC muhabiri Peter Alexander, Twitter'da paylaştığı bir mesajda, "Beyaz Saray'daki basın ofisinin tavanından bir fare resmen kucağıma düştü" sözlerine yer vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray'ın etrafını fareler bastı - Son Dakika

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