Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belli oldu
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Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belli oldu

1 saat önce

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'ın yeni basın sözcüsünün Stephanie Grisham'ın olduğu açıklandı.

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belli oldu, System.String[]
ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'ın yeni basın sözcüsünün Stephanie Grisham'ın olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'ın yeni basın sözcüsünün Stephanie Grisham'ın olduğunu açıkladı. Trump, "Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray'ın bir sonraki sözcüsü ve iletişim direktörü olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Grisham uzun süredir Melania Trump'ın baş sözcüsü ve iletişim direktörü olarak çalışıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'in görevini bıraktığını duyurmuştu. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:22 Kaynak: İHA
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Politika
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