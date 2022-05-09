ABD Senatosu, Yüksek Mahkeme yargıçlarının ailelerine güvenlik sağlanması için yasa hazırlığında - Son Dakika
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ABD Senatosu, Yüksek Mahkeme yargıçlarının ailelerine güvenlik sağlanması için yasa hazırlığında

09.05.2022 23:33
ABD Senatosu, Yüksek Mahkeme yargıçlarının ailelerine güvenlik sağlanması için yasa hazırlığında

ABD Senatosu, hafta sonu Yüksek Mahkeme yargıçlarının evleri önünde "kürtaj hakkı" protestolarının yapılmasının ardından yargıçların ailelerine güvenlik sağlanmasına yönelik tasarının bir an önce geçirilmesine hazırlanıyor.

ABD Senatosu, hafta sonu Yüksek Mahkeme yargıçlarının evleri önünde "kürtaj hakkı" protestolarının yapılmasının ardından yargıçların ailelerine güvenlik sağlanmasına yönelik tasarının bir an önce geçirilmesine hazırlanıyor.

Cumhuriyetçi Teksas Senatörü John Cornyn ve Demokrat Delaware Senatörü Chris Coons tarafından geçen hafta Kongreye sunulan ve Yüksek Mahkeme yargıçlarının ailelerine güvenlik sağlanmasına yönelik tasarı, hafta sonu yapılan protestoların ardından önem kazandı.

Amerikan basınına konuşan bazı Kongre kaynakları, senatörlerin söz konusu tasarıyı oy birliğiyle bir an önce onaylamak için hazırlıklara başladığını aktardı.

Başka bir kaynak ise söz konusu tasarının bugün ya da yarın onaylanabileceğini belirtti.

Beyaz Saray, "barışçıl protesto" çağrısı yapmıştı

ABD'de Yüksek Mahkemenin kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlanması üzerine Yüksek Mahkeme önünde başlayan protestolar, hafta sonu bazı yargıçların evlerinin önüne taşınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu protestoların "barışçıl bir şekilde sürmesi" çağrısı yapmıştı.

Yüksek Mahkeme, kürtaj hakkını koruyan yasayı kaldırmaya hazırlanıyor

Amerikan Politico haber sitesinin 2 Mayıs'ta yayımladığı karar taslağında, mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Yargıç Samuel Alito'nun kaleme aldığı taslak görüşte, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın açıkça yanlış olduğu ve kaldırılması gerektiği belirtiliyor.

Sızdırılan taslak görüşte, Roe-Wade kararının "açıkça yanlış", "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "Kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" şeklindeki değerlendirmenin de yer aldığı belirtiliyor.

Mahkemenin temmuz başında söz konusu kürtaj görüşünü açıklaması beklenirken basına sızan belge ABD medyasında geniş yankı buldu ve özellikle liberal kesimin tepkisini çekti.

Başta ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi olmak üzere Demokratlar söz konusu taslağa sert şekilde tepki gösterirken Cumhuriyetçiler ise kürtajın ülke genelinde güvence altına alınması yerine her eyaletin kendisinin bu konuda karar vermesi gerektiğini savunuyor.

9 üyeli Yüksek Mahkemedeki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcın ise muhafazakar eğilimlere sahip olduğu biliniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Senatosu, Yüksek Mahkeme yargıçlarının ailelerine güvenlik sağlanması için yasa hazırlığında - Son Dakika


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