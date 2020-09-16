Beydağı'nda küle dönen 3 bin fidanın yerine yenileri dikilecek - Son Dakika

- Beydağı'nda küle dönen 3 bin fidanın yerine yenileri dikilecek

Milletvekili Kahtalı, yangında tahrip alan alanda incelemelerde bulundu

MALATYA - Geçtiğimiz ay Malatya'da Beydağı yamaçlarında çıkan orman yangının da 3 bin fidanın yok olduğu alanda incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, güz döneminde buraların yeniden ağaçlandırılacağını söyledi.

13 Ağustos günü Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi sınırlarında bulunan Beydağı'nın yamaçlarında başlayan yangın rüzgarında etkisi ile kısa sürede yayılmış ve yaklaşık 50 hektar alan küle dönmüştü. Bu alanın 5 hektarında bulunan ağaçlandırma sahasında ki 3 bin çam fidanı da yangında küle dönerken, bölgeyi ziyaret eden Milletvekili Hakan Kahtalı, güz döneminde buranın yeniden ağaçlandırılacağını söyledi.

Beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı İbrahim Karaman ile birlikte Çamurlu Mahallesindeki ağaçlandırma sahasına giden Milletvekili Kahtalı, 2010 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatı ile başlattığımız ağaçlandırma kampanyasında 680 hektarlık alanı o dönem ağaçlandırdık. Bulunduğumuz alanda da çıkan yangında 2010 yılında dikilen 10 yaşındaki 3 bin karaçam fidanımız tahrip oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde güz döneminde bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmaların başlayacağını ifade eden Kahtalı, "Bu tür orman yangınlarının bir daha yaşanmaması için vatandaşlarımızın da bilinçlendirilmesi gerekiyor. Özellikle anız yangınlarına dikkat edilmesi gerekiyor. En ufak dikkatsizlik sonucu bugün yaşadığımız gibi 10 yaşındaki fidanlarımız yok olmaz. Bu kapsamda Malatya'mızın ormanlarının daha fazla olması adına da gayret edeceğiz" diye konuştu.

Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı'da 13 Ağustos günü yaşanan orman yangının kısa sürede rüzgarında etkisi ile geniş bir alana yayıldığını anımsatarak, "Toplamda 50 hektar alan yangında zarar gördü. Bunun 5 hektarı ağaçlandırma alanıydı. Burada 3 bin adet 10 yaşında karaçam fidanımız tahrip oldu. Diğer alanlar genellikle otluk alanlardı" dedi.