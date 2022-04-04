Beykoz'da servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'da servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

04.04.2022 16:55
Beykoz'da servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Beykoz'da cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, cadde üzerinde karşı istikametten gelen servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Beykoz'da cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, cadde üzerinde karşı istikametten gelen servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka bir otomobil de, kaza yapıp önünde duran otomobile çarpınca zincirleme kaza meydan geldi. Kazada bir sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Beykoz Çubuklu Caddesinde 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çubuklu Caddesinde seyir halinde olan 34 EGS 635 plakalı Ahmet Hamit Kobal yönetimindeki Mini Cooper marka otomobil ile karşı şeritten gelen 34 LL 635 Plakalı Fiat marka servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen 34 CRR 29 plakalı Honda marka otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybederek önündeki Mini Cooper marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Kobal yönetimindeki otomobil cadde üzerinde bulunan bir köşkün önüne savrulurken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kobal'ı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

Öte yandan polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıktı Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıktı

Otomobil, Tragger, Fiat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:31 İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ın görevden alınmasının ardından ilk açıklama geldi!
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 17:03:17. #1.12#
SON DAKİKA: Beykoz'da servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement