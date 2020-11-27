"Beykoz Sempozyumu 2020" başladı - Son Dakika

Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Beykoz Sempozyumu 2020" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak başladı.

Sempozyumun açılışı Beykoz Belediyesinin ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Açılışta konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, geçen sene düzenlenen ilk sempozyumdan hem kişisel hem de yönetimsel anlamda çok yararlandığına dikkati çekerek, "Beykoz'u tanımak ve geçmişini bilmek, buradaki birikimi geleceğe aktarmakla ilgili Beykoz Sempozyumu'nun şahsıma çok büyük katkısı oldu. Bu çalışmanın Beykozluya da ülkemize de çok büyük katkısı oluyor." dedi.

"Beykoz'da tarım yapan hemşehrilerimizin sayısı yüzde 300'ün üzerinde arttı"

Aydın, bilim insanları aracılığıyla çok değerli bilgilere ulaştıklarını ifade ederek, herhangi bir coğrafyada yaşanmışlıklardan elde edilen kültürel birikimin geleceğe aktarılmasının önemine değindi.

Beykoz'un tarım politikalarındaki tarihsel önemini sempozyum sayesinde öğrendiklerini belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki tarım son derece önemli. Normal zamanlarda İstanbul'u buradan besleyelim demiyoruz ama buranın tarım potansiyelini harekete geçirelim istiyoruz. İstanbul'u burası Osmanlı zamanında beslemiş, böyle bir potansiyeli var. Buna destek verdik ve alım garantili tarım projesini başlattık. Beykoz'da tarım yapan hemşehrilerimizin sayısı yüzde 300'ün üzerinde arttı. Yaklaşık 400 ton civarında karpuz hasadı yapıldı. Beykoz'da kiraz ve diğer sebze-meyve türleriyle ilgili ciddi destekler vermeye başladık. Bu projelerde sempozyumun bize verdiği bilgiler çok etkili oldu."

"Burada elde edilen bilgiler Beykoz için bir kerteriz noktası olacaktır"

Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli de sempozyum tebliğlerini incelediğini belirterek, "Kıymetli hocalarımız Beykoz'la ilgili her şeyi irdelemişler. Tarihinden kültürüne, ikliminden coğrafyasına, ormanından tarımına kadar her konusu özenle işlenmiş ve değerlendirilmiş. Burada elde edilen bilgiler Beykoz için bir kerteriz noktası olacaktır." şeklinde konuştu.

Çiçekli, sempozyum sayesinde hem akademi camiasının hem de Beykozluların ortak noktada buluşmasının sağlandığını vurgulayarak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Sempozyum Tertip Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun ise geçen seneki sempozyumun hem İstanbul'un kültür hayatında hem de Beykoz'da ciddi bir karşılık bulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sene salgın şartlarının olağanüstü ağırlaşması sebebiyle sempozyum çevrim içi olarak gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl Beykoz'un tarihinden hareketle çağdaş Beykoz'u oluşturan Cumhuriyet dönemindeki sanayileşme ve bunun Osmanlı'daki kaynakları üzerine odaklandık. Bu sene biraz daha farklı olarak Beykoz'un kentsel merkezlerine odaklanan bir çabamız oldu. İstanbul'u beşeri coğrafya zaviyesinden değerlendiren tebliğler sunulacak. Geçen sene de odaklandığımız tarım konusunu Beykoz'a özellikle istihdamı artırıcı bir katkı sağlaması noktasında bu sene de merkeze aldık. Önümüzdeki yıl da devam ettiği sürece tarım konusunu biraz daha kurcalamaya devam edeceğiz. Bu yıl birde Beykoz'daki ormanlara, orman alanlarının bugünkü durumu, geçmişten bugüne yaşadığı değişimler, daralmalar anlamında da odaklanacağız."

Beykoz Sempozyumu 2020 hakkında

Tertip Heyeti Başkanlığını Prof. Dr. İsmail Coşkun'un üstlendiği ve 128 akademisyen ile uzmanın yer aldığı sempozyumda 18 oturumda 70 bilimsel tebliğ sunulacak.

Beykoz 2020 Sempozyumu'nda ağırlıkla coğrafya, beşeri coğrafya, jeoloji, sosyoloji, sanayi ve tarım çalışmalarını irdeleyen oturumlara yer verilecek.

Beykoz'a yön verecek her konunun sistematik olarak gündeme taşınıp tartışılmasını hedefleyen sempozyumla Beykoz'un canlı ve dinamik, her daim yenilenebilen bir yol haritasına sahip olması amaçlanıyor.

Sempozyumda, "Beykoz'da Jeolojik Yapı", "Eski Çağdan 20. Yüzyıla Beykoz", "Beykoz'un Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası", "Beykoz'da Sanayinin Öyküsü", "Turizmin Odağında Beykoz", "Beykoz Ormanlarının Fonksiyon ve Ekolojisi", "Beykoz'un Beşeri Coğrafyası", "Sosyamekansal Olarak Beykoz'un Gelişimi", Beykoz'da Cam Sanayi: Geçmişten Geleceğe", "Edebiyatımızda Beykoz", "19. Yüzyılda Beykoz'da Gündelik Hayat", "Yoros'tan Hisar'a Beykoz'da Tarih", "Beykoz'da Siyasal Hayat", "Eğitim Şehri Olarak Beykoz", "Beykoz'da Kentleşme Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik", "Beykoz'da Tarihi ve Kültürel Miras" ve "Beykoz'un Manevi İklimi" oturum başlıkları altında tebliğler sunulacak.