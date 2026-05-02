Beylikdüzü'nde araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Beylikdüzü'nde araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Beylikdüzü'nde araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu
02.05.2026 18:46
Beylikdüzü'nde araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu
İstanbul Beylikdüzü'nde 45 yaşındaki bir şahıs, park halindeki otomobilinin içerisinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir kişi araç içerisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

ARKADAŞLARI KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Kayış'ın arkadaşları otomobile geldiklerinde Kayış'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridiyle kapatarak otomobil içerisinde ve çevresinde detaylı inceleme başlattı.

BAŞINDAN VURULMUŞ

Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmada başından silahla vurulduğu belirlenen Kemal Kayış'ın borcu olduğu öğrenildi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Kayış'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
