Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: "Siyaseti Geleceğimiz, Refahımız İçin Yapıyoruz"

Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
, "Niye siyaset yapıyoruz? Siyaseti geleceğimiz, çoluğumuz çocuğumuz, refahımız için yapıyoruz." dedi. Siirt
'teki temaslarını sürdüren Başkan Demircan, AK Parti Siirt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" programına katıldı.
Demircan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye
'nin AK Parti döneminde önemli gelişmeleri yaşadığını dile getirdi.
Demircan, şöyle konuştu:
"Niye siyaset yapıyoruz? Siyaseti geleceğimiz, çoluğumuz çocuğumuz, refahımız için yapıyoruz. Siyasetin özü özeti bu. Dolayısıyla son 17 yılda Türkiye'de neler olduğunu doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hep birlikte kendimiz gördük, yaşadık."
Türkiye'nin her yerinin çok iyi durumda olduğunu ifade eden Demircan, "Hep birlikte Siirt için çalışacağız. Daha fazla hizmet alabilmek için çalışacağız. Dolayısıyla sahaya çıktığımızda, 'bana görev verdi, bana görev vermedi, bana çalış dedi' demeye gerek yok. Herkes tek başına bir teşkilattır. Herkes tek başına Recep Tayyip Erdoğan
'dır." diye konuştu.
Ülkeye iyiliği getirmenin herkesin vazifesi olduğunu vurgulayan Demircan, AK Parti'nin de bu ülkede iyiliği ve güzelliği geliştirmek için var olduğunu bildirdi.
AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
ise, 31 Mart 2019'daki yerel seçimleri kazanmak için gece gündüz demeden çalışmak zorunda olduklarını söyledi.
"Her biriniz Ali İlbaş olursanız kazanacağız. Yalnızca sahada ben, il başkanım, milletvekilim ve ana kademeyle kazanma imkanımız olamaz." ifadelerini kullanan İlbaş, birlik ve beraberlik içerisinde Siirt'i yeniden "ak belediyecilik" ile buluşturacaklarını kaydetti.
Programa, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı.