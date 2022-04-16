Beyoğlu Belediyesi, çoğunluğu çınar 112 ağaç dikti - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi, ilçe geneline çoğunluğu çınar olmak üzere 112 ağaç dikti.

Beyoğlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta içerisinde ilçe genelinde 112 yetişkin ağacın dikimini gerçekleştirdi.

Okmeydanı, Cihangir, Sütlüce ve Kulaksız mahallelerindeki ağaç dikimlerinin büyük çoğunluğunu çınar ile ıhlamur ağaçları oluşturdu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beşiktaş'taki 112 tarihi çınar ağacını hastalık sebebiyle kaybetmiştik. Eleştirilerimiz bir tarafta, üzerimize düşeni de yapıyoruz. Onlar geri gelmeyecek ama diktiğimiz 112 yeni ağaç gelecek nesillerimize nefes olacak." ifadelerini kullandı.