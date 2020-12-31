Beyoğlu'nda ayın sazı: "Ney" - Son Dakika

Beyoğlu'nda ayın sazı: "Ney"

31.12.2020 14:25

Beyoğlu'nda ayın sazı: "Ney" Beyoğlu Belediyesi tarafından Klasik Türk müziğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirilen "Ayın Sazı" programında bu ay Ney sazı işlendi.

Beyoğlu'nda ayın sazı: "Ney"

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi tarafından Klasik Türk müziğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirilen "Ayın Sazı" programında bu ay Ney sazı işlendi. Ay boyunca devam eden etkinliklerde Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinden örnekler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Klasik Türk müziğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için harekete geçen Beyoğlu Belediyesi, "Ayın Sazı" programını başlattı. Her ay farklı bir müzik enstrümanının işlendiği kültür sanat etkinliğinde bu ay, Şeb-i Arus haftası olması nedeniyle Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinin temel sazlarından olan "ney" sazı işlendi. Ay boyunca devam eden Ney'in Yolculuğu : "Kamışlıktan Kopardılar Beni" isimli program serisi virüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Video kayıta alınan programlar Beyoğlu Belediyesi'nin online platformlarından yayınlandı. Bu sayede programların yalnızca İstanbul halkına değil, Türkiye'nin, hatta dünyanın her yerinden dinleyiciye hitap etmesi sağlandı. Çalışma ile ilk kez bir ilçe belediyesi, Türk müziğinin temel enstrümanlarını bu kadar kapsamlı olarak online platforma taşımış oldu.

Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf müziğinden örnekler sunuldu

Ney sazıyla ilgili önemli ve kalıcı bir arşiv olma özelliğini taşıyan program serisi, Prof. Dr. Ali Tan'ın neyin tarihi ve yapımı hakkındaki konuşmasıyla başladı. Çiğdem Yarkın, Volkan Yılmaz, Furkan Resuloğlu ve Volkan Ertem, Sultan 3. Selim'den günümüze neyzen bestekarların eserlerinden örnekler sundu. Mehmet Güntekin'in anlatımıyla hazırlanan Neyzen Tevfik programında İbrahim Suat Erbay, Burcu Karadağ ve İsmail Karaşin'in refakatiyle Neyzen Tevfik'in eserlerini seslendirildi. "Dinle Neyden" başlıklı programda Sadreddin Özçimi'nin sunumuyla ney silsilesi ve Ahmed Şahin, Hakkı Özçimi ve Yasin Özçimi'nin de katılımıyla klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinden örnekler sunuldu. Kapanış programı "Hezarfen'de Ney"e ayrıldı. Programda geleneksel meşk anlayışıyla çalışmalarına devam eden Hezarfen Sanat Atölyesi'nde Cem Behar ve Salih Bilgin'in ney hakkında verdiği bilgilerin ardından Münip Utandı, Birol Yayla, Yağmur Damla Bilgin ve Taner Sayacıoğlu'ndan eserler sunuldu.

Beyoğlu'nda ayın sazı: Ney
Beyoğlu'nda ayın sazı: Ney
Beyoğlu'nda ayın sazı: Ney
Beyoğlu'nda ayın sazı: Ney

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul, Beyoğlu, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beyoğlu'nda ayın sazı: 'Ney' - Son Dakika


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