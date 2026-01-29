İstanbul\'un göbeğinde yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın sırasında mahsur kalan 3 kişi, otel çalışanları tarafından kurtarıldı.

Yangın, 20.30 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kalyoncu Kulluoğlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelde meydana geldi.

BÜYÜK PANİK! 3 KİŞİ MAHSUR KALDI

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle zemin kattaki elektrik aksamından yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm otelin içine yayıldı. Bu sırada yangında mahsur kalan 3 kişi, otel çalışanları tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken cadde trafiğe tamamen kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.