Beyoğlu'nda Taciz Davası: Sanıklara Hapis Cezası

02.12.2025 09:13
İstanbul Beyoğlu'nda genç kızı taciz eden sanıklara 9 yıl ve 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'de evine gitmek üzere sokakta yürüyen İremşan A.'nın (25) önünü kesip yere düşüren ve üzerine çıkarak taciz eden sanıklar Ömer K. (27) ve Semir T.'nin (31) yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer K. ve Semir T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mağdur İremşan A. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar mahkemeden tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

SANIKLARA HAPİS CEZASI VE TAHLİYE KARARI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Semir T.'yi 'birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı' suçundan, daha önce kesinleşmiş cezasının bulunmasını da dikkate alarak 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ömer K.'yı ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran heyet, 2 sanığın da tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak ayrı ayrı tahliyesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sınırlı süreyle mağdurun hareket edebilme özgürlüğünü ortadan kaldırmadan suçun işlenemeyeceği, hürriyetini kısıtlayan başkaca hareketlerinin bulunmaması, dolayısıyla eylemin sadece "cinsel saldırı" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 2 sanığın da üzerlerine atılı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.'nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek üzere çıktığı, sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer K. ile Semir T.'nin yolunu keserek omuzuna dokundukları, her ne kadar İremşan A.'nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir T.'nin elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer K.'nIn etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer K. ile Semir T.'nin beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından toplamda 10'ar yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, Beyoğlu, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

