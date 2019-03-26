Beyoğlu'nda Yerel Seçim: Güvenlik mi Yoksa Özgürlük Mü?
33 dakika önce
Yakın zamana kadar kültürün ve sanatın merkezi olarak bilinen Beyoğlu, son yıllarda daha çok güvenlik önlemleriyle, Taksim meydanındaki projelerle ve Arap ülkelerinden gelen turist yoğunluğuyla anılıyor.
Yakın zamana kadar kültürün ve sanatın merkezi olarak bilinen Beyoğlu
, son yıllarda daha çok güvenlik önlemleriyle, Taksim
meydanındaki projelerle ve Arap ülkelerinden gelen turist
yoğunluğuyla anılıyor. İstiklal Caddesi
'nin müdavimleri ise Beyoğlu'nun eski günlerini özlüyor.…
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:24 Kaynak: Youtube
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