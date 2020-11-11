Beyoğlu'ndan tüm İstanbul'a yayılan 'Zeytin Ağacı Dikme' kampanyası - Son Dakika

Beyoğlu'ndan tüm İstanbul'a yayılan 'Zeytin Ağacı Dikme' kampanyası

11.11.2020 18:12
Beyoğlu'ndan tüm İstanbul'a yayılan 'Zeytin Ağacı Dikme' kampanyası, System.String[]

Beyoğlu Belediyesi, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla Zeytin Ağacı Dikme kampanyası başlattı.

Beyoğlu Belediyesi, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla Zeytin Ağacı Dikme kampanyası başlattı. Barış ve kardeşliğin sembolü olan zeytin ağaçları, belediyenin başkanlık binasının önü başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında toprakla buluşturuldu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız kampanya kapsamında konsolosluklara, dini cemaat liderlerine, İstanbul Valiliğine, İstanbul Müftülüğüne, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne ve tüm ilçe belediyelere de dikmeleri için zeytin ağacı fidanı gönderdi.

Beyoğlu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla Zeytin Ağacı Dikme kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında belediyenin başkanlık binasının önü başta olmak üzere muhtarlıkların ve okulların bahçesinde, park ve bahçelerde barışın ve kardeşliğin sembolü olan 3 bine yakın zeytin ağacı fidanı toprakla buluşturuldu. Ayrıca Beyoğlu Belediyesi'nin tarihi başkanlık binasının merdivenlerinin sağına ve soluna 350 yaşın üstünde olan iki adet zeytin ağacı dikildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız kampanya kapsamında yabancı ülkelerin İstanbul'da bulunan konsolosluklarına, dini cemaat liderlerine, İstanbul Valiliğine, İstanbul Müftülüğüne, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne ve tüm ilçe belediyelere barış ve kardeşliğin sembolü olan zeytin ağacı fidanı göndererek, bulundukları kurumun bahçelerine dikmeleri için ricada bulundu.

Büyük beğeni toplayan kampanya tüm İstanbul'a yayıldı

Kendilerine gönderilen zeytin ağacı fidanı için Başkan Yıldız'a teşekkürlerini ileten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Müftüsü Prof. Mehmet Emin Maşalı, Türkiye Musevileri Hahambaşısı Rav. İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili II. Sahak Maşalyan, İstanbul Ortadoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu I.Bartholomeos, Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Genel Vekili Korepiskopos Mgr. Orhan Çanlı, İstanbul, Ankara, İzmir Süryani Ortadoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin, ilçe belediye başkanları ve 22 yabancı ülkenin İstanbul'da bulunan konsolosları; kampanyanın barışın, huzurun ve kardeşliğin pekiştirilmesine vesile olmasını diledi.

"Ağaçların kralı olarak kabul edilen zeytin ağacını 2020 yılında öne çıkardık"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Zeytin Ağacı Dikme Kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Tarihin en eski şehirlerinden olan, farklı inançlara, dinlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış Beyoğlu'nun Belediye Başkanı olarak özellikle ağaçların kralı olarak kabul edilen zeytin ağacını 2020 yılında öne çıkardık. Beyoğlu'nda bu renkliliğe, bu çeşitliliğe ve bu tarihi derinliğe atıf yaparak yaklaşık 350 yıllık zeytin ağaçlarını Türkiye'nin, Osmanlı'nın en eski belediyesi olan belediye binamızın kapı kısmının sağ ve sol taraflarına yerleştirdik. Yine aynı şekilde İstanbul'daki dini liderler de zeytin ağacı fidanı hediye ettik. Onlar da kendi uygun gördükleri alanlara bu zeytin ağaçlarını dikecekler. Farklı ülkelerin İstanbul Başkonsolosları kendilerine hediye ettiğimiz zeytin ağaçlarını başkonsolosluklarının bahçelerine diktiler. Barış için, kardeşlik için, sağlık için, bolluk ve bereket için bizlere temennide bulundular" dedi.

"Zeytin ağacı barışın temsilcisidir"

Zeytin ağacının ağaçların ilki olduğunu da dile getiren Başkan Yıldız, "Zeytin ağacı barışın temsilcisidir. Bilgeliği ve arınmayı ifade eder, bolluk ve berekettir. Zeytin ağacı 2020 yılında en çok konuştuğumuz sağlıktır. Beyoğlu Belediyesi olarak Beyoğlu'muzun farklı noktalarına, mahallelerimize yaklaşık 2 bin 600 zeytin ağacını da 11 Kasım da dikmiş olacağız. Hem daha yeşil bir Beyoğlu, hem de tarihi derinliği ifade eden, kültürel zenginliği ifade eden, barışı sağlığı ve bereketi ifade eden Zeytin Ağaçları Beyoğlu'muzun farklı noktalarına dikilmiş olacak. Dilerim bu Zeytin Ağaçları Beyoğlu'na barış, kardeşlik, huzur, esenlik, bolluk ve bereket getirir. Umudun simgesi olarak, sağlığın simgesi olarak bu dünyada birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin sembolü olarak yaşamaya devam eder. Milletimizin Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Haydar Ali Yıldız beye zeytin ağacı fidanı için teşekkür ediyoruz"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Yıldız tarafından kendisine gösterilen Zeytin Ağacı fidanını toprakla buluşturdu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün çok özel bir gün olduğunu belirten Vali Yerlikaya, "Bugün tüm ülkemizde olduğu gibi İstanbul'umuzda da 160 bin 771 fidanı toprakla buluşturacağız. Bunun yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Bey güzel bir proje başlatmış, Zeytin fidanı. Gelecekte zeytin ağacı olacak. Zeytin Ağacı bizim kültürümüzde barış, huzur ve esenliktir. Sloganımız; Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Olsun. Fidanlar toprakla buluşsun. Dünyada huzur, barış ortamı olsun. Haydar Ali Yıldız Beye Zeytin Ağacı fidanı için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hayatı ve çevreyi yeşillendirmek çok değerli"

Başkan Yıldız tarafından kendisine gönderilen zeytin ağacı fidanını kendi elleriyle Atatürk Kent Ormanı'na diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çok hassas bir gün. Dünyanın varlığı için, insanların varlığı için yeşili korumak, hayatı ve çevreyi yeşillendirmek çok değerli. Bu anlamda Zeytin ağacı ile bu girişimi zenginleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a ve ekibine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bize de böyle bir fırsatı tanıdı ve zeytin ağacını şuanda bir gün önce açtığımız Atatürk Kent Ormanı'na dikiyoruz. İnşallah burada barışın, sevginin, huzurun, birlikteliğin, sıhhatli olmanın teminatı olmaya binlerce yıldır devam eden zeytin ağacı, burada da o yolculuğa devam edecek" şeklinde konuştu.

Zeytin ağacı birliğin, beraberliğin, barışın ve kardeşliğin sembolü

Tarih boyunca en önemli ortak değerlerden birisi olarak kabul edilen zeytin ağacı; birliğin, beraberliğin, barışın, kardeşliğin, bolluğun, adaletin, sağlığın, refahın ve bilgeliğin sembolüdür. İlk insanlarla birlikte yetiştirilmeye başlandığı kabul edilen zeytin, bütün ağaçların ilki olarak da kabul edilir. İnsanlar için zeytin ağacı kutsaldır. Zeytin ağacı mükemmel dünyanın ağacı, onun merkezi ve destek sütunudur. Zeytin aynı zamanda tüm semavi dinlerde adı geçen 5 meyveden (zeytin, incir, hurma, üzüm ve nar) birisidir. - İSTANBUL

Beyoğlu'ndan tüm İstanbul'a yayılan 'Zeytin Ağacı Dikme' kampanyası
Beyoğlu'ndan tüm İstanbul'a yayılan 'Zeytin Ağacı Dikme' kampanyası
Beyoğlu'ndan tüm İstanbul'a yayılan 'Zeytin Ağacı Dikme' kampanyası
Beyoğlu'ndan tüm İstanbul'a yayılan 'Zeytin Ağacı Dikme' kampanyası

Beyoğlu, Zeytin, Milli, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'ndan tüm İstanbul'a yayılan 'Zeytin Ağacı Dikme' kampanyası - Son Dakika


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