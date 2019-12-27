Beyoğlu'ndaki mekanlara yılbaşı denetimi - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri Yılbaşına sayılı günler kala, alkollü içecek satılan mekanlarda sahte içki ve gıda hijyeni denetimleri gerçekleştirdi.

Yılbaşı akşamlarının cazibe merkezlerinden birisi olan Beyoğlu'nda, belediye ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Yılbaşı gecesi öncesi Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat Denetimi Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçedeki eğlence mekanlarında içki ve gıda hijyeni denetimi gerçekleştirildi. Beyoğlu genelinde yapılan denetimlerde alkollü işletmelerde ruhsat uygunluğu başta olmak üzere mutfaklardaki hijyen ve satılan alkollü içeceklerin bandrol kontrolleri yapıldı. Ekipler yaptığı denetimlerde mekan sahiplerine sahte içki ve bandrolsüz içki satışı konusunda uyarılarda bulundu.

"HİJYENİN YANI SIRA ÇEVRE VE SES GÜRÜLTÜSÜNE DE ÖNEM VERİYORUZ"

Denetimler hakkında bilgiler aktaran Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, "Ekiplerimiz burada iş yerinin ruhsatına bakıyor. Hijyenik açıdan hijyene uygun ürünler satıp satmadığını denetliyoruz. Beyoğlu aynı zamanda müzik sektörünün önemli noktalarından bir tanesi, mekanlarımız vatandaşlarımıza rahatsızlık çıkartıp çıkartmadığını denetliyoruz. Yani çevre ve ses gürültüsüne önem veriyoruz. Yılbaşı akşamı bu mekanlara vatandaşlarımız gelecektir. Amacımız vatandaşlarımızın yılbaşını geçirirken, huzur içerisinde, güven içerisinde hijyen bir ortamda geçirmesini sağlamak istiyoruz. Ülkemizde bu konuda çok ciddi denetlemeler var. Bizde buralarda ziyaret ettiğimiz alkol satan ve tükettirilen yerlerde alkoller bandrollü mü değil mi? Kaçak mı kaçak değil mi? Onları da denetliyoruz. Yerinde saha ekiplerimizle birlikte, zabıta müdürlüğümüz, ruhsat müdürlüğümüz, Temizlik işlerim müdürlüğümüz, sağlık işleri müdürlüğümüzle birlikte arazideyiz" dedi.

"YILBAŞI AKŞAMI EKİPLERİMİZLE DENETİMLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Yılbaşı akşamı da denetlemelerin devam edeceğini söyleyen Dindarol, "Yılbaşı akşamı da yine biz hep beraber bölgede olacağız. Yılbaşı gecesi de denetlemek sürecek. Yılbaşı için bütün ekiplerimizin izinlerini iptal ettik. Denetlemelere devam edeceğiz ki, vatandaşlarımız nahoş bir olay yaşamasın. Beyoğlu hepimizin ilçesidir. Buranın nahoş bir olayla anılması herkesi, bütün ülkeyi etkiliyor. Biz yılbaşı akşamı ekiplerimizle birlikte 24 saat denetimlere devam edeceğiz" diye konuştu.

(Murat Horoz/İHA)