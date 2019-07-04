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Beyoğlu'ndaki tornavidalı dehşetin kamera görüntüleri ortaya çıktı

1 saat önce

Beyoğlu'ndaki tornavidalı dehşetin kamera görüntüleri ortaya çıktı Laf atma kavgası olduğu belirlendi Olayın şüphelileri tutuklandıİSTANBUL - Beyoğlu'nda 29 yaşındaki gencin sokak ortasında göğsünden ve sırtından 7 kez tornavida saplanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri...

Beyoğlu'ndaki tornavidalı dehşetin kamera görüntüleri ortaya çıktı
Laf atma kavgası olduğu belirlendi
Olayın şüphelileri tutuklandı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda 29 yaşındaki gencin sokak ortasında göğsünden ve sırtından 7 kez tornavida saplanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Laf atma kavgası olduğu belirlenen olaya ilişkin yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında semtteki bir sokakta faaliyet gösteren otoparkın önünde meydana gelmişti. Otoparkın önünde bekleyen 29 yaşındaki Emrah Çakmak sokağa gelen şahıslarla tartışmaya başlamış, tartışmanın sonunda Çakmak göğsünden ve sırtından 7 kez tornavida saplanarak öldürülmüştü. Polis ekipleri dehşet veren olayla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda sokakta ve çevresinde bulunan bütün kameralar izlendi. Olay anını gören bir kamera görüntüsüne ulaşan ekipler şüphelilerin kimliğini belirledi. Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen Burhan I. (30), Damla B. (19), Ercüment Ş. ve Tayfur Ş.'yi Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesindeki bir adreste yakaladı. Çakmak'ı tornavidayla öldüren kişinin ise Ercüment Ş. olduğu tespit edildi.
Şüphelilerden Burhan I.'nın uyuşturucu kullanma, mala zarar verme, tehdit ve kaçakçılık suçlarından, Ercüment Ş.'nin hırsızlık, dolandırıcılık ve mala zara verme suçlarından, Tayfur Ş.'nin ise uyuşturucu kullanma suçundan arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Yaşanan kavganın ise laf atma sebebi ile gerçekleştiği belirlendi.
Dehşet veren olay kameralara yansıdı. Görüntülerde, tartışma anları ve Çakmak'ın tornavida ile öldürüldüğü anlar saniye saniye yer alıyor.
Beyoğlu'ndaki tornavidalı dehşetin kamera görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:04 Kaynak: İHA
Beyoğlu, 3. Sayfa
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