Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kongresi yapıldı - Son Dakika
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Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kongresi yapıldı

25.09.2022 13:12
Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kongresi yapıldı

Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kongresi gerçekleştirildi.

Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kongresi gerçekleştirildi.

Mustafa Cankara Kongre Merkezi'ndeki kongreye katılan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede sporun daha iyi yerlere gelebilmesinin destek sağlanmasıyla mümkün olacağını söyledi.

Tek listeyle gidilen kongrede Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü başkanlığına 3 yıllığına Mehmet Gökgöz seçildi.

Yönetim kurulunda ise Mustafa Kaplan, Hüseyin Demirezen, Musa Akman, Abddülsamet Yiğit, Halil Etili, Serdar Sucuoğlu, Muhsin Özdemir yer aldı.

Mehmet Gökgöz, kongre sonrasındaki teşekkür konuşmasında, "Spor camiasını harekete geçirerek, Beypazarı'nın en güzel şekilde temsil edilmesini sağlamaya çalışacağız." dedi.

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Kaynak: AA

Tuncer Kaplan, Beypazarı, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kongresi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kongresi yapıldı - Son Dakika
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