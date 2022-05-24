Beypazarı-Nallıhan arasındaki bölünmüş yol çalışmaları yeniden başladı

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçeleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları yeniden başladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AA muhabirine, Beypazarı-Nallıhan arasında ulaşımı sağlayan kara yolundaki 24 kilometrelik alanda çalışmaların yeniden başladığını söyledi.

Dün itibarıyla yol yapım çalışmalarının kalan 24 kilometrelik alanda başladığını belirten Ceylan, "Geçtiğimiz yıllarda temelini attığımız bölünmüş yol yapım çalışmalarını yeniden başlattık. Kış mevsiminin şartları dolayısıyla bir süre ara verilen Beypazarı-Nallıhan arası ulaşımı sağlayan kara yolunda yeniden çalışmalar başladı, burayı tamamlayacağız." diye konuştu.

Başkentin tüm ilçelerinin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ve bazı çalışmaları da yerinde gördüklerini kaydeden Ceylan, "Bu yol üzerinde hala 2 köprü yapımı sürüyor. Kuş cenneti bölümünde biner metrelik 2 tünel geçişimiz var. Aladağ Çayı üzerine inşa edilen her biri 255 metrelik 2 köprü inşaatları da sürüyor. Bu 24 kilometrelik alanın da tamamlanmasıyla Nallıhan ilçesi de artık başkente kadar bölünmüş yola bağlanmış olacak. Nallıhan'dan sonrasında da yolun Adapazarı-Akyazı'ya kadar yine bölünmüş yola bağlanması yönünde çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında kuşların ürkmemesi için 2 tünel inşa edildiğini belirten Ceylan, "Kuş cennetinde 180 tür kuş yaşıyor. Burada bulunan eski köprüyü de kuş cennetinde seyirlik alan olarak kullanacağız." ifadesini kullandı.