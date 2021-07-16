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Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlileri düzenlendi - Son Dakika

Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlileri düzenlendi

16 Temmuz 2021 Cuma 12:03
Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlileri düzenlendi, System.String[]

Beypazarı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sabaha kadar sürdüHanlarönü Meydanı'ndaki etkinliklerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, çeşitli ilahiler seslendirdi.

Beypazarı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sabaha kadar sürdü

Hanlarönü Meydanı'ndaki etkinliklerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, çeşitli ilahiler seslendirdi.

Kaymakam Bilal Bozdemir, konuşmasında, "Hiç birimizin kabul edemeyeceği bir geceyi hep birlikte yaşamış olduk. Yaklaşık 50 yıldır, hain terör örgütü devletin içine sızmış ve böylesi bir girişimde bulundular, ama emellerine ulaşamadılar." dedi

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da "Yılmadık, dimdik ayaktayız. Yine de dimdik karşılarında duracağız. Böylesi ihanet çetelerine de asla pabuç bırakmayacağız." diye konuştu.

Mehter takımının çeşitli marşları çaldığı etkinlikte saat 00.13'te camilerde sela okundu, çok sayıda vatandaş, sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu.

Öte yandan, meydanda belediye tarafından açılan ve Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çektiği fotoğrafların da yer aldığı sergi, ilgi gördü.

Bilal Bozdemir, 15 Temmuz, Beypazarı, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlileri düzenlendi - Son Dakika


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