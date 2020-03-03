Beypazarı'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.



Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde Başağaç Mahallesi Şehit Mahmut Bilgin Parkı yanında 06 BHS 80 plakalı terk edilmiş bir araç içerisinde hareketsiz şekilde duran birini gören vatandaşlar ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, araç içinde bulunan 31 yaşında olduğu öğrenilen F.Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.



F.Y.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA