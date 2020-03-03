Beypazarı'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beypazarı'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika

Beypazarı'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Beypazarı'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.


Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde Başağaç Mahallesi Şehit Mahmut Bilgin Parkı yanında 06 BHS 80 plakalı terk edilmiş bir araç içerisinde hareketsiz şekilde duran birini gören vatandaşlar ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, araç içinde bulunan 31 yaşında olduğu öğrenilen F.Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.


F.Y.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lüks rezidanstaki silahlı kavga, polisi alarma geçirdi
Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi Alacak kavgasına karışan amca ve yeğeni öldürüldü Göçmenlere sınırlarını kapatan Yunanların 78 yıl önce Suriye'ye sığındıkları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 00:28:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beypazarı'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]