Beypazarı'nda Dünya Çevre Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Beypazarı'nda Dünya Çevre Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

06.06.2022 13:18
Beypazarı'nda Dünya Çevre Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Dünya Çevre Günü dolaysıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Dünya Çevre Günü dolaysıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Keltepe'ye tırmanış yapıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özgür Bediz, Kozağaç Mahallesi'nden başlattıkları yürüyüşü 17 kilometre sonra Keltepe'nin zirvesinde noktalıklarını belirterek, "Güzel bir etkinlik oldu. Çam ormanları ve yeşillikler içinde yürüyerek 1800 rakımlı Keltepe'nin zirvesinde bayrağımızı açarak etkinliğimizi tamamladık." dedi.

Bediz, yürüyüşe katılan herkese teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Dünya Çevre Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

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