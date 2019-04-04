Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda İtirazı Reddedilen İyi Parti, İl Seçim Kurulu'na Başvurdu

Beypazarı'nda İtirazı Reddedilen İyi Parti, İl Seçim Kurulu'na Başvurdu

40 dakika önce

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, 113 oy farkla seçimi kaybettikleri Beypazarı ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu'nun itiraz başvurularını reddetmesi üzerine İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

Beypazarı'nda İtirazı Reddedilen İyi Parti, İl Seçim Kurulu'na Başvurdu, System.String[]
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, 113 oy farkla seçimi kaybettikleri Beypazarı ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu'nun itiraz başvurularını reddetmesi üzerine İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Pazar günü yapılan seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın desteklediği AK Parti adayı Tuncer Kaplan, Millet İttifakı'nın desteklediği İYİ Parti adayı Veysel Ayık'tan 113 oy fazla alarak seçimi kazandı. İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak seçim sonucuna itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, itiraz reddetti. İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, bunun üzerine Ankara İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İl Seçim Kurulu önünde açıklama yaptı. Hasan Seymen, Beypazarı'nda AK Parti ile İYİ Parti arasındaki farkın 113 oy olduğunu söyledi. İlçe seçim kurulunun itirazı reddettiğini söyleyen Seymen, şöyle konuştu:

"Beypazarı özelinde Mansur Yavaş aleyhine bir algı oluşturma gayretinin açık göstergesidir bu durum. İl seçim kurulunun buna müsaade etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim hukuka, adliyeye güvenimiz devam ediyor. Bu güveni kaybetmek istemiyoruz. Dolayısı ile adaletli bir şekilde her itiraza yaklaşmalarını, Beypazarı özelinde mutlaka oyların sayılmasını, özellikle geçersiz oyların tekrar sayılmasını talep ediyoruz." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:54 Kaynak: DHA

AK Parti, Ankara, Beypazarı, İYİ Parti, Politika
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