Beypazarı'nda Japon Kültür Festivali

01.06.2026 16:50
Beypazarı, 6-9 Haziran'da Türkiye-Japonya kültür dostluğu için uluslararası festival düzenleyecek.

(ANKARA)- Beypazarı, 6-9 Haziran günleri arasında Türkiye ile Japonya arasında kültürel dostluğu güçlendirmek amacıyla düzenlenecek uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Suluhan Kervansarayı'nda gerçekleştirilecek Uluslararası Sanat Sergisi ve Japon Kültür Festivali kapsamında Japonya'dan gelen sanatçılar, yüzyıllardır yaşatılan geleneksel sanatlarını ziyaretçilerle buluşturacak.

Beypazarı, 6-9 Haziran günleri arasında Uluslararası Sanat Sergisi ve Japon Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dört gün boyunca kültür ve sanatın merkezi olacak Suluhan Kervansarayı'nda Japon müziğinin önemli enstrümanlarından koto, şamisen ve shinobue dinletileri gerçekleştirilecek. Sanatçı Mayumi Ono, nesilden nesile aktarılan eserleri seslendirirken, Izumi Hirose ile birlikte Japonya'nın simge eserlerinden Haru no Umi'yi (Bahar Denizi) icra edecek. Hirose ayrıca Japon bambu flütü shinobue ile Japon doğasını ve ruhunu anlatan özel bestelerini sanatseverlerle paylaşacak.

ORGANİZASYON 4 GÜN SÜRECEK

Festival kapsamında Japon samuray kültürü de Suluhan sahnesine taşınacak. Sanatçı Kazuna Nakai, geleneksel Japon kılıcıyla gerçekleştireceği kılıç dansı performansında Japon savaş sanatlarının estetiğini ve disiplinini sahneye taşıyacak. Japonya'da oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle tanınan Mayuko ise Japon kültürünün manevi yönlerini yansıtan eserleriyle sahne alacak. Ayrıca OTANIK BUNKA ekibi, Japon danslarını farklı kültürlerden esinlenen koreografilerle harmanlayarak izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Uluslararası Sanat Sergisi, Japon-Türk Sanatçılar Sempozyumu, Japon filmi gösterimi, dostluk gecesi ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek canlı sanat etkinlikleriyle Suluhan Kervansarayı dört gün boyunca Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel buluşmanın adresi olacak.

Türkiye ile Japonya arasında sanat ve kültür aracılığıyla kurulan dostluk köprüsünün önemli bir halkasını oluşturacak organizasyonun, Beypazarı'nı uluslararası kültür ve sanat çevrelerinin buluşma noktalarından biri haline getirmesi bekleniyor. Tarihi İpek Yolu mirasının önemli duraklarından Suluhan Kervansarayı'nda gerçekleşecek etkinliklerde Japonya'nın geleneksel ruhu ile Anadolu'nun misafirperverliği aynı çatı altında buluşacak.

Kaynak: ANKA

