Beypazarı'nda "Nezaket Dili Türkçemiz" eğitimine katılanlara belgeleri verildi - Son Dakika
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Beypazarı'nda "Nezaket Dili Türkçemiz" eğitimine katılanlara belgeleri verildi

25.05.2022 16:03
Beypazarı'nda "Nezaket Dili Türkçemiz" eğitimine katılanlara belgeleri verildi

Beypazarı ilçesinde "Nezaket Dili Türkçemiz" eğitimine katılanlara belgeleri verildi.

Beypazarı ilçesinde "Nezaket Dili Türkçemiz" eğitimine katılanlara belgeleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan ve RAM Araştırma Merkezi'nde düzenlenen eğitim tamamlandı.

Eğitime katılanlara belgeleri törenle verildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Çalışkan merkezi ziyaret ederek eğitime katılan öğrenci ve öğretmenlerini tebrik etti.

Çalışkan, Türkçe'nin doğru kullanılmasının son derece önem taşıdığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'Nezaket Dili Türkçemiz' eğitimine katılanlara belgeleri verildi - Son Dakika


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