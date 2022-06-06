İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle hasar tespit çalışmasına katıldıklarını anlatan Ateş, sebze ve hububat tarlalarının hasar gördüğünü, tarlaların çamur deryasına döndüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

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