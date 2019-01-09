Beypazarı'nda Yer Elması Üretimi - Ankara

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Çeyrek Asır Sonra Bulunan Kayıp Paraşütçünün Nasıl Hayatta Kaldığı Ortaya Çıktı

Demet Akalın Bağış Gecesinde Müslüm Gürses'in Gömleğine 10 Bin TL, Ferman Toprak ise Yüzüğüne 23 Bin TL Ödedi