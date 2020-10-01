Beyşehir'de elma hasadı başladı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, elma hasadının başladığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda elma üretimi yapıldığını belirterek, bu yıl ortalama üretim beklentisinin 8 bin ton civarında olduğunu söyledi.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan ilçeye bağlı Gölyaka Mahallesi'nde elma hasadının başlaması dolayısıyla üretim yapılan alanları ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen Kaya, Gölyaka Mahallesi'nin ilçede son yıllarda elma üretiminde önemli bir gelişim gösterdiğini dile getirdi.

Kaya, elma bahçelerindeki incelemede, üreticilerin yetiştiricilik, hasat ve pazarlama konusunda yaşadıkları sorunları kendilerine aktardıklarını belirtti.

İlçedeki elma üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Gölyakalı üreticileri tebrik ettiğini kaydeden Kaya, "Gölyaka mahallemizde son yıllarda kurulan yaklaşık 500 dekar alandaki elma bahçelerinde bu yıl en az bin 500 ton elma rekoltesi beklendiğini belirten yetiştiricilerimiz, pazar konusunda bir sıkıntı söz konusu olmadığını, elmanın fiyatının toptan 1,70 ile 2,50 lira arasında alıcı bulduğunu ve bölgemizden başta İstanbul ve Antalya olmak üzere birçok ilimize gönderildiğini aktardılar." dedi.

Gölyakalı üreticiler ise bölgede devam eden arazi toplulaştırmasının ardından sulama projelerinin de devreye girmesi halinde elma üretiminin ve diğer meyve çeşitlerinin yetiştirilmesinin daha da artacağına dikkati çekti.