Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de "Mekke'nin Fethi" Kutlama Programı

Beyşehir'de "Mekke'nin Fethi" Kutlama Programı

1 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Beyşehir Şubesi, Mekke'nin fethinin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Beyşehir'de
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Beyşehir Şubesi, Mekke'nin fethinin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Anadolu Gençlik Derneği Beyşehir Şubesi Başkanı Hasan Uzun, yaptığı konuşmada, "Yeni Malcolm X'ler, Hasan el Benna'lar, Mehmet Akifler, Seyyid Kutuplar yetiştirme gayesindeyiz. Allah'ın rızasını gözeten bir nesil yetiştirmek için anne babalar çocuklarını mutlaka hayırlı faaliyetlerde bulunan kurumlara göndersinler." dedi.

Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve yapılan sunumların ardından ilahiler seslendirildi. Program, Gökhen Kırlangıç konseri ile devam ederken, daha sonra Siyer-i Nebi yarışmasında liselerde ilk 15'e giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Beyşehir Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Uzun, Eğitim Bir Sen Beyşehir Temsilcisi Mehmet Bilir, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Beyşehir Temsilcisi Mustafa Yanar, İHH Beyşehir Temsilcisi Mevlüt Yaman ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:13 Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği, Mekke, Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf! İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü

Gören Altın Sanıyor! Otomobilini 25 Bin Adet 1 Kuruşla Kapladı Boş Çikolata Kutusu Yüzünden 16 Yıldır Çalıştığı İş Yerinden Tazminatsız Kovuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 18:05:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de "Mekke'nin Fethi" Kutlama Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]