Beyşehir'de metruk yapılar yıkılıyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tehlike arz eden metruk binaların yıkımı için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve dış mahallelerde bulunan metruk binaların belediye ekipleri tarafından yıkıldığı belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, halkın can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan, kent ve yerleşim estetiğini bozan, ayrıca çevresel kirliliğe yol açan metruk binaların yıkıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığımızın metruk binalarla mücadele eylem planı çerçevesinde, vatandaşlarımızdan muvafakati alınarak, dış mahallelerde toplam 14 metruk yapı, belediyemiz ekiplerince yıkılmıştır. Ekiplerimiz, yıkılan binaların hafriyat çalışmalarını da gerçekleştirirken, Doğanbey, Hüseyinler, Ağılönü, Çiçekler ve Gökçimen mahallelerindeki çalışmalarda sona gelmiştir. Ekiplerimiz, gelen taleplere göre yıkım çalışmalarını sürdürecektir."