Beyşehir'de yaya geçitleri kırmızıya boyadı - Son Dakika

Beyşehir'de yaya geçitleri kırmızıya boyadı

30.03.2021 17:31
Beyşehir'de yaya geçitleri kırmızıya boyadı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ışıksız yaya geçitlerinde "kırmızı çizgi" uygulamasına başlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ışıksız yaya geçitlerinde "kırmızı çizgi" uygulamasına başlandı. Yaya geçitlerindeki çizgilerin kırmızıya boyanması ile yaya önceliğine bir kez daha dikkat çekilirken, yaya geçitlerindeki "kırmızı çizgi" uygulaması ile birlikte trafik denetimleri de hız kazandı.

Beyşehir'de, İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayı başlatması sonrasında, "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" sloganıyla İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Adil Bayındır, kurum müdürleriyle birlikte bazı çizgileri kırmızı renge boyadıkları yaya geçitlerinde durdurulan sürücüleri uygulama hakkında bilgilendirdi, farkındalık oluşturmaya çalıştı. Köprübaşı mevkisindeki yaya kaldırımında araçları durdurulan sürücüleri geçiş önceliğinin yayalarda olduğu yönünde hatırlatmada bulunan Kaymakam Özdemir ve Belediye Başkanı Bayındır, araçlardaki küçük çocuklara da birer düdük hediye etti. Kaymakam Özdemir, yaptığı açıklamada, "Yayalarımızın trafikte öncelikli olduğunu belirtmek için yaya geçitlerimizin tamamını boyama yoluna gidiyoruz. Bugün 3-4 tanesi kırmızıya boyandı. Kalanları da en kısa zamanda tamamını boyayıp vatandaşlarımıza bu bilinci uzun dönemde geliştirmeyi sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Adil Bayındır da, İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı "Yayalar Önceliğimiz" kampanyası çerçevesinde kaymakam ve tüm birimlerle kampanyanın gereğini yerine getirdiklerini vurguladı. - KONYA

Beyşehir'de yaya geçitleri kırmızıya boyadı
Beyşehir'de yaya geçitleri kırmızıya boyadı

Hisarcık, Beyşehir, Bayındır, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de yaya geçitleri kırmızıya boyadı - Son Dakika


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