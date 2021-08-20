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BGC' den vefat eden gazeteciler için aşure hayrı - Son Dakika

BGC' den vefat eden gazeteciler için aşure hayrı

20.08.2021 15:39
BGC' den vefat eden gazeteciler için aşure hayrı, System.String[]

Marmara Bölge Gazetesi kurucusu Mustafa Aydın Filizel ile merhum gazeteciler anısına dua ve aşure günü düzenlendi.

Marmara Bölge Gazetesi kurucusu Mustafa Aydın Filizel ile merhum gazeteciler anısına dua ve aşure günü düzenlendi. Anlamlı günde Balıkesir'in basın emekçileri de bir araya gelirken, ebediyete ulaşmış gazeteciler dualarla yad edildi.

(BGC) Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nde, Marmara Bölge Gazetesi'nin kurucusu merhum Aydın Filizel ile ebediyete irtihal eden basın mensupları için hayır düzenlendi.

Gazeteciler Cemiyet binasının bahçesindeki hayırda merhum gazeteciler için dua edildi, aşure dağıtıldı. Anlamlı günde ebediyete intikal eden M. Aydın Filizel ile merhum gazeteciler dualarla anıldı. Muharrem Ayı olması sebebiyle aşurenin de dağıtıldığı etkinliğe Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Basın İlan Kurumu (BİK) Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren ve kurum görevlileri, AK Parti İl Baaşkan Yardımcısı Haydar Aydın, Marmara Bölge Gazetesi'nin kurucusu merhum Mustafa Aydın Filizel'in oğlu Ertan Filizel ve eşi Jale Filizel, Yeni Gazetem ve Marmara Bölge gazetelerinin sahip ve çalışanları ile Balıkesir basının da çalışan emekçiler ve vatandaşlar katıldı.

BGC Başkanı Ramazan Demir, bugün aramızda olmayan ebediyete göçmüş tüm basın mensuplarını dua ve hayırla yad ettiklerini belirterek katılanlara teşekkür etti. - BALIKESİR

BGC' den vefat eden gazeteciler için aşure hayrı
BGC' den vefat eden gazeteciler için aşure hayrı
BGC' den vefat eden gazeteciler için aşure hayrı
BGC' den vefat eden gazeteciler için aşure hayrı
BGC' den vefat eden gazeteciler için aşure hayrı
BGC' den vefat eden gazeteciler için aşure hayrı

Balıkesir, Marmara, Aydın, dua, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam BGC' den vefat eden gazeteciler için aşure hayrı - Son Dakika


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