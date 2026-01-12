Bıçaklanarak Öldürülen Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Bıçaklanarak Öldürülen Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bıçaklanarak Öldürülen Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı
12.01.2026 18:39
Kayseri'de Funda Z. tarafından bıçaklanarak öldürülen Serkan Ceviz, toprağa verildi.

KAYSERİ'de arkadaşı Funda Z. (34) tarafından bıçaklanarak öldürülen Serkan Ceviz (20), son yolculuğuna uğurlandı. Şüpheli Funda Z. ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Uzunyol Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. Binanın teras katında oturan Funda Z. ile erkek arkadaşı Serkan Ceviz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Funda Z., erkek arkadaşı Serkan Ceviz'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralanan Serkan Ceviz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ceviz'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Funda Z., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Serkan Ceviz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'ne getirildi. Ceviz, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Funda Z. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Kayseri, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçaklanarak Öldürülen Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bıçaklanarak Öldürülen Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
