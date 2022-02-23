Bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı toprağa verildi - Son Dakika
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Bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı toprağa verildi

23.02.2022 16:55
Bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı toprağa verildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, şüpheli M.C.K. tarafından bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, Karamanca köyünde toprağa verildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, şüpheli M.C.K. tarafından bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, Karamanca köyünde toprağa verildi.

Mehmet Sönmez'in cenazesi, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından ilçeye bağlı Karamanca köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Şaphane Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, İYİ Parti Uşak İl Başkanı Şener Toköz, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Nihat Kula, Kütahya İYİ Parti Teşkilat Başkanı Mehmet Çakır, İYİ Partili ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da cenazeye çelenk gönderdi. - KÜTAHYA

Bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı toprağa verildi
Bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı toprağa verildi
Bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı toprağa verildi
Bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı toprağa verildi
Bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı toprağa verildi

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Öldürülen İYİ Partili ilçe başkanı davasında 2 kişi tutuklandı! Öldürülen İYİ Partili ilçe başkanı davasında 2 kişi tutuklandı! İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in cenazesi toprağa verildi İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez'in cenazesi toprağa verildi

Mehmet Sönmez, İYİ Parti, Hisarcık, Şaphane, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı toprağa verildi - Son Dakika
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