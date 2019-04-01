Son Dakika Haberleri: Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

48 dakika önce

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle birinci çevre yolu üzerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Cengiz Çiftçi (41) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olayın ardından kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:39 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Adıyaman, Güncel
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