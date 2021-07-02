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Biden: "Afganistan'dan çekilme planlandığı şekilde devam ediyor" - Son Dakika

Biden: "Afganistan'dan çekilme planlandığı şekilde devam ediyor"

02.07.2021 21:48

- Biden: "Afganistan'dan çekilme planlandığı şekilde devam ediyor" ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki birliklerin 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmesine yönelik çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, bazı askerleri güvenlik için sahada bırakacaklarını söyledi.

- Biden: " Afganistan'dan çekilme planlandığı şekilde devam ediyor"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki birliklerin 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmesine yönelik çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, bazı askerleri güvenlik için sahada bırakacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Haziran ayının istihdam oranlarını değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. ABD'nin Haziran ayındaki istihdam oranını "tarihi bir ilerleme" olarak nitelendiren Biden, ABD ekonomisinin 100 yılın en kötü krizinden çıktığını söyledi. Toplantıda Afganistan hakkında basın mensuplarından gelen soruları da cevaplayan Biden, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesine yönelik çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi. Daha önce açıklanan 11 Eylül tarihine bağlı olduklarını belirten Biden, "Askerlerimizi eve getiriyoruz. ABD'nin her yerinden insanlar sahaya gidiyor ve iyi şeyler yapıyor" dedi.

Çekilmenin planlanandan daha hızlı gitmediğini ifade eden Biden, tam olarak bekledikleri yerde olduklarını aktardı. Bazı askerleri güvenlik için sahada bırakacaklarını da dile getiren Biden, "Çekilme için kendimize rahat bir alan oluşturmaya çalışıyoruz, tamamlanması Eylül ayını bulacak ancak bazı askerlerimiz güvenlik için sahada kalacak. Bunda olağanüstü bir durum yok" ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO birlikleri ülkeden çekildiğinde Afganistan hükümetinin Taliban saldırılarına direnip direnemeyeceğine ilişkin soruyu da cevaplayan Biden, "Yaklaşık 20 yıldır bu savaşın içindeyiz. Afgan hükümetinin, yönetimi sürdürme kapasitesine sahip olduklarını düşünüyorum ama tabii ki iç meselelerin müzakerelerinde sorunlar yaşanabilir. Biz de onlara yardım ediyoruz" dedi.

Biden, gazetecilerin Afganistan'ı sormasına tepki gösterdi

Taliban ile müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Biden, gazetecilerin Afganistan ile ilgili sorular sormaya devam etmesi üzerine tepki gösterdi. Biden bıkkın bir ifadeyle Afganistan hakkındaki sorulara artık cevap vermeyeceğini belirterek, "4 Temmuz geldi, bu hafta sonu tatili kutlayacağım. Yaklaşık 40 yıldır en iyi istihdam oranına sahibiz, korona virüs salgınına karşı zafer kazanıyoruz, askerlerimizi eve getiriyoruz ancak siz hala olumsuz sorular soruyorsunuz" ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO birlikleri Bagram Askeri Hava Üssü'nü tahliye etti

Afganistan Savunma Bakanlığı bugün erken saatlerde ABD'nin Afganistan'daki en büyük askeri üssü olan Bagram Askeri Hava Üssü'nü tahliye ettiğini açıklamıştı. Taliban ise geri çekilmeyi olumlu bir adım olarak nitelendirmiş, yabancı güçlerin ülkenin her yerinden geri çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Biden, çekilmeyi 14 Nisan'da duyurmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti. ABD'nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO'nun ise Afganistan'da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.

Öte yandan, Kabil'in yaklaşık 50 km kuzeyinde bulunan Bagram Hava Üssü, yaklaşık son 20 yıldır Afganistan'da ABD ve NATO birliklerinin ana askeri üssü olarak hizmet veriyordu. Ayrıca koalisyon güçleri, son aylarda Afganistan'daki 9 askeri üssünün çoğunu Afgan hükümetine devretmiş, belirtilmeyen sayıda ABD ve NATO kuvvetinin ise, Afganistan'daki tüm birliklerin ülkeyi terk etmesi öncesinde Kabil'in merkezinde bir üstte kaldığı ifade edilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Joe Biden, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden: 'Afganistan'dan çekilme planlandığı şekilde devam ediyor' - Son Dakika


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