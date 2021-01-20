Biden "Başkan" olarak ilk belgelerini imzaladı - Son Dakika

Biden "Başkan" olarak ilk belgelerini imzaladı

20.01.2021 22:43

ABD Başkanlığı görevini resmi olarak devralan Joe Biden, yemin töreninin ardından Kongre binasında imza törenine katılarak, ilk belgelerini imzaladı.

ABD Başkanlığı görevini resmi olarak devralan Joe Biden, yemin töreninin ardından Kongre binasında imza törenine katılarak, ilk belgelerini imzaladı.

ABD'de Kasım ayında yapılan başkanlık seçiminde sandıktan zaferle çıkan Joe Biden, bugün Kongre binasında düzenlenen yemin töreninde Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts'ın önünde yemin ederek resmen göreve başladı. Biden yemin töreninden sonra Kongre binasındaki Başkan Odası'na geçerek, imza törenine katıldı. Biden sırasıyla 'Göreve Başlama Günü Bildirisi', 'Kabine Pozisyonlarına İlişkin Adaylık' ve 'Alt Kabineye İlişkin Adaylık' başlıklı üç belgeyi imzalayarak, Başkanlık görevini devraldıktan sonraki ilk imzalarını gerçekleştirmiş oldu.

İmza töreninin ardından Biden, eşi Jill Biden ve yardımcısı Kamala Harris ile birlikte Kongre binasının doğu cephesine giderek, Başkent Bölgesi Ortak Görev Gücü Komutanı'nın ev sahipliği yaptığı etkinliğe katıldı. Biden ve Harris, söz konusu etkinlikte askeri birliklerin hazır olup olmadığını değerlendirdi. Ulusal ordunun her şubesinin temsil edildiği etkinliğin ardından Biden, eşi ve Harris ile birlikte çelenk bırakma töreni için Arlington Ulusal Mezarlığı'na gitmek üzere yola çıktı.

Biden'a çelenk bırakma töreninde eski ABD Başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton ile eşleri eşlik edecek.

(İHA)

Biden Başkan olarak ilk belgelerini imzaladı
Biden Başkan olarak ilk belgelerini imzaladı
Biden Başkan olarak ilk belgelerini imzaladı
Biden Başkan olarak ilk belgelerini imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Kongre, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden 'Başkan' olarak ilk belgelerini imzaladı - Son Dakika


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