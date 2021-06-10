Üye Girişi
Biden, düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı bağışlayacaklarını duyurdu - Son Dakika

Biden, düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı bağışlayacaklarını duyurdu

10.06.2021 21:19
Biden, düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı bağışlayacaklarını duyurdu, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin 500 milyon doz Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısı satın alarak, bunları düşük ve orta gelirli yaklaşık 100 ülkeye bağışlayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin 500 milyon doz Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısı satın alarak, bunları düşük ve orta gelirli yaklaşık 100 ülkeye bağışlayacaklarını duyurdu.

Biden yarın başlayacak G7 Zirvesine katılmak için bulunduğu İngiltere'nin Cornwall kasabasında yaptığı konuşmada, ABD'nin küresel aşı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Konuşmasından önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerine değinen Biden, ABD ve İngiltere ilişkilerinin ve iş birliğinin önemini vurguladı.

ABD'nin Kovid-19'a 600 bin kurban verdiğini belirten Biden, "Biz trajediyi biliyoruz, aynı şekilde iyileşmeyi de biliyoruz. ABD'deki yetişkinlerin yüzde 64'ü şu anda en az 1 doz aşı almış durumda." dedi.

Biden, ABD'deki aşılama çalışmaları sayesinde salgının başından bu yana en az günlük can kaybı sayısına ulaştıklarını ve ekonominin de büyük bir hızla iyileştiğini belirterek, "Başkanlığımın başından bu yana küresel çapta virüs için neler yapmamız gerektiğini de inceliyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz ve insani zorunluluğumuz. Kurtarabildiğimiz kadar çok hayatı kurtarmalıyız. Dünyada insanların zarar gördüğünü ve acı çektiğini görüyoruz. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Salgının dünyanın başka bölgelerinde devam ederken ABD'nin de güvende olmayacağına işaret eden Biden, "ABD, yarım milyon doz Pfizer aşısı satın alarak bunu yaklaşık 100 düşük ve orta gelirli ülkeye bağışlayacak." bilgisini verdi.

Biden bu aşıların kargolanmasının bu yıl ağustos ayında başlayacağını, yıl sonuna kadar 200 milyon dozunun dağıtılacağını kalan 300 milyon dozun da 2022 ortasına kadar dağıtılmış olacağını söyledi.

ABD, haziran sonuna kadar 80 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşmayı hedefliyor

ABD yönetimi, haziran sonuna kadar dünyaya 55 milyonu AstraZeneca, 25 milyonu ise Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson and Johnson olmak üzere 80 milyon aşı dağıtmayı amaçlıyor.

Biden, 3 Haziran'da dünya ile paylaşacakları 25 milyon doz aşının paylaşım programının detaylarını açıklamış, "Bu dozların en az yüzde 75'i (yaklaşık 19 milyonu) COVAX aracılığıyla paylaşılacak. Bunun 6 milyon dozu Latin Amerika ve Karayipler'e, yaklaşık 7 milyonu Güney ve Güneydoğu Asya'ya, yaklaşık 5 milyonu Afrika'ya gidecek." bilgisini paylaştı.

Biden, kalan 6 milyon dozun ise Kanada, Meksika, Hindistan ve Güney Kore dahil şu anda vaka artışı yaşanan, kriz halinde olan ülkeler ile paylaşılacağını ifade etti.

ABD'nin AstraZeneca aşısını diğer ülkelere göndermesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), bu aşının kullanımına onay vermesi gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Haziran, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı bağışlayacaklarını duyurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiliz medya devinden Türkiye'ye övgü: İHA pazarında öncü bir aktör haline geldi 21:17 İngiliz medya devinden Türkiye'ye övgü: İHA pazarında öncü bir aktör haline geldi Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti 21:04 Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Burak Elmas'tan 1 milyonluk protesto! Yönetimin istediği parayı verip, ekrana çıkmayacak 20:47 Burak Elmas'tan 1 milyonluk protesto! Yönetimin istediği parayı verip, ekrana çıkmayacak
Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek 20:16 Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek Son Dakika: Yarından itibaren 3 grup daha aşılama programına dahil edildi 19:59 Son Dakika: Yarından itibaren 3 grup daha aşılama programına dahil edildi Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi 19:24 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi
İmamoğlu'ndan 18:37 İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok DSÖ'den korkutan uyarı: Delta mutasyonu Avrupa'da ilerliyor, aşılama seviyesi ise yetersiz 17:58 DSÖ'den korkutan uyarı: Delta mutasyonu Avrupa'da ilerliyor, aşılama seviyesi ise yetersiz

Son Dakika Haberleri
18:43 Macron'a tokat atan Fransız için istenilen ceza: 18 ay hapis
18:17 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi
18:16 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı
17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!
17:42 Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım
17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu
17:29 Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor
17:09 AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil
17:03 Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim
16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu
Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı         
21:39
Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi         
21:13
'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum 'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum         
21:00
G-7 zirvesine damga vuran olay! Boris Johnson ve Biden'in eşi az kalsın el ele tutuşuyordu G-7 zirvesine damga vuran olay! Boris Johnson ve Biden'in eşi az kalsın el ele tutuşuyordu         
20:33
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Edin Dzeko adım adım Beşiktaş'a geliyor Edin Dzeko adım adım Beşiktaş'a geliyor         
18:42
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!         
17:59
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
17:46
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı         
15:03
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 21:48:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Biden, düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı bağışlayacaklarını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement