Biden, Trump'ın TikTok ve WeChat'in yasaklanmasına yönelik çıkardığı kararnameleri iptal etti - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Çin merkezli sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in ABD'de kullanımının yasaklanmasına yönelik çıkardığı kararnameleri iptal etti.

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını geçersiz kılmaya devam ediyor. Başkan Biden, selefi Trump'ın Çin merkezli sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in kullanımını ABD'de yasaklayan kararnameyi imzaladığı yeni bir kararname ile iptal etti.

Trump'ın söz konusu uygulamaları yasaklama girişimi hiçbir zaman yürürlüğe girmezken, yeni kararname ile ABD Ticaret Bakanlığı uygulamaları gözden geçirecek. Biden, söz konusu uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliği için bir risk oluşturup oluşturmadıklarının tespiti için "kanıta dayalı" analiz emri verdi.

Başkan Biden, yeni yürütme emrinde, federal hükümetin Çin merkezli uygulama ve yazılımların oluşturduğu tehditleri "kanıta dayalı analiz" yoluyla değerlendirilmesi gerektiğini ve uygulamaların kullanıcılardan çok sayıda bilgiye erişebileceğini ve bunları yakalayabileceğini kabul etti.

TikTok, her ay yaklaşık 80 milyon ABD'li tarafından kullanılıyor.

(İHA)