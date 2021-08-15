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Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan'daki son durumu ele aldı - Son Dakika

Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan'daki son durumu ele aldı

15.08.2021 20:36
Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan'daki son durumu ele aldı, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan'daki son gelişmeleri ve ülkedeki Amerikalıların tahliyesiyle ilgili son durumu ele aldığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan'daki son gelişmeleri ve ülkedeki Amerikalıların tahliyesiyle ilgili son durumu ele aldığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, halen Camp David'de bulunan Biden, aralarında Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve CIA Direktörü William Burns'ün de olduğu çok sayıda isimle videokonferans üzerinden görüştü.

Görüşmede, ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan'daki son gelişmeleri ele alan Biden, Kabil Büyükelçiliğinde ve bölgede bulunan Amerikalılar ile ABD'ye destek olan Afganların ülkeden tahliyesine yönelik operasyona ilişkin kapsamlı bir brifing aldı.

Biden, dünkü açıklamasında, Kabil'deki Amerikalıların tahliyesi için ülkeye gönderilen asker sayısını 5 bine çıkardığını duyurmuştu.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan'daki son durumu ele aldı - Son Dakika


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