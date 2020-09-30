BİFO & Vikingur Olafsson konseri müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival bünyesindeki konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla "online.iksv.org/muzik" adresinde yayınlandı.

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