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Biga Kent Konseyi Kent Müzesi ve Arşivi Çalışma Grubu Çanakkale'de

1 saat önce

Biga Kent Konseyi Kent Müzesi ve Arşivi Çalışma Grubu çalışmalarına Çanakkale'de bulunan iki önemli müzeyi ziyaret ederek başladı.

Biga Kent Konseyi Kent Müzesi ve Arşivi Çalışma Grubu Çanakkale'de, System.String[]

Biga Kent Konseyi Kent Müzesi ve Arşivi Çalışma Grubu çalışmalarına Çanakkale'de bulunan iki önemli müzeyi ziyaret ederek başladı.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Veysel Tolun'un rehberliğinde Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı ve yürütme kurulu üyeleri Troya Müzesi ve Çanakkale Kent Müzesini ziyaret ettiler. Müzelerin içerikleri, işleyişleri ve müzecilik konularında istişarelerde bulundular. Bir kentin gazete, obje, fotoğraf, video gibi imkanlarla canlı tarihinin kayıt altına alınmasının ve bu sayede bir kent arşivinin oluşturulmasının önemi yeniden dile getirildi.


Biga Halimbey Konağı Kent Müzesinin içeriğinin zenginleştirilmesi, bir kent arşivi oluşturulması yönünde çalışma yapan "Kent Müzesi ve Arşivi" çalışma grubu (BİKEM) Biga sevdalılarını ve gönüllülerini bekliyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kent Konseyi, Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
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