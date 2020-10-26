Bigadiç'te Çeribaşı mahallesi karantina altına alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çeribaşı mahallesi artan korona virüs vakaları nedeniyle karantina altına alındı.

Son günlerde artış gösteren COVİD-19 vakaları nedeniyle karantina uygulanan kırsal mahalelere bir yenisi daha eklendi. konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle: "Bigadiç İlçemize bağlı Çeribaşı Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 25.10.2020 tarihi saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır." - BALIKESİR