BİK Heyeti Şanlıurfa'da - Son Dakika

Yerel basın kuruluşlarıyla buluşmak ve istişarelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç, İlan Müdürü İdris Armağan Çam, Bilgi Teknolojileri Müdürü Ömer Faruk Kaya, İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk ve Şanlıurfa BİK Müdürü Rıza Kara ile birlikte Vali Abdullah Erin'i ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, yerel basınla sürekli mesai halinde olduklarını ifade ederek, basının sorunlarıyla ilgili Duran'la bir süre sohbet etti. Vali Erin, Şanlıurfa basınına ilgisinden dolayı Duran ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kabulünden dolayı Vali Erin'e teşekkür eden BİK Genel Müdürü Duran da dünyada çok hızlı şekilde dijital dönüşüm gerçekleştiğini belirterek, yerel basının bu hızlı dijital dönüşüme uyum sağlaması için destek olduklarını söyledi. Duran, yakın zamanda Şanlıurfa'da da dijital dönüşüm eğitimleri vermeyi planladıklarını ifade etti.

Genel Müdür Duran ve beraberindekiler, ziyaretten önce de Şanlıurfa'da yayınlanan günlük ve haftalık gazete sahipleriyle valilik toplantı salonunda bir toplantı yaptı.