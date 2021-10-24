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Bildiriyi imzalayan 4 ülkeden, Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" talimatına ilk yorum - Son Dakika

Bildiriyi imzalayan 4 ülkeden, Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" talimatına ilk yorum

24.10.2021 10:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala ile ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçilerinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı'na talimat verdiğini söyledi. Bu sözler gündeme bomba gibi düşerken büyükelçileri "istenmeyen kişi" ilan edilmek istenen ülkelerden olan Danimarka, İsveç, Norveç ve Almanya arka arkaya açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala'ya yönelik "Derhal serbest bırakılmalı" çağrısıyla ilgili açıklaması hakkında, "Gerekli talimatı ben Dışişleri Bakanıma verdim. Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini bir an önce halledeceksiniz' dedim" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına Danimarka, İsveç, Norveç ve Almanya'dan art arda tepkiler geldi.

NORVEÇ VE İSVEÇ: BÜYÜKELÇİMİZ SINIR DIŞI EDİLECEK HİÇBİR ŞEY YAPMADI

Erdoğan'ın 10 ülke büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etmesi Avrupa'da da yankı uyandırdı. Avrupa medyası olayı önemli bir gelişme olarak duyurdu. Norveç hükümetinin iletişimden sorumlu direktörü Trude Maseide, "Büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi gerektirecek hiçbir şey yapmadı" dedi. Maseide, Türkiye'nin, Norveç'in bu davaya bakışını çok iyi bildiğini de sözlerine ekledi. Maaseide, "Türkiye'yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında taahhüt ettiği demokratik standartlara ve hukukun üstünlüğüne uymaya çağırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AFP, İsveç'ten de benzer bir açıklama geldiğini aktardı.

ALMANYA: 9 ÜLKEYLE GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİ İÇİNDEYİZ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, diğer 9 ülke yetkilileriyle 'yoğun görüş alış verişi içinde olduklarını' söyledi.

DANİMARKA: İLKELERİMİZ KONUSUNDA HASSAS OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi Danny Annan'ın Türkiye'yi terk etmesi yönünde kendilerine ulaşan resmi bir bilgi olmadığı aktarıldı. Açıklamada "İlkelerimiz ve ortak değerlerimiz konusunda hassas olmaya devam edeceğiz" denildi.

NE OLMUŞTU?

18 Ekim'de Osman Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklama, ABD, Almanya ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Ankara'daki büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün, Osman Kavala'nın tutukluluğunun başlamasının 4. yıl dönümü. Daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla davasında süregelen gecikmeler, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor. Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri olarak birlikte, Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ve iç hukukuyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."

Açıklamanın ardından, 10 ülkenin Ankara büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Salı günü büyükelçiler dışişleri bakanlığına gittikten sonra Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "büyükelçilerin uyarıldığı" belirtilmişti.21 Ekim'de 10 ülkenin Ankara Büyükelçilerinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki açıklamaları sorulduğunda Erdoğan, "Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" demişti.

Bildiriyi imzalayan 4 ülkeden, Erdoğan'ın istenmeyen kişi talimatına ilk yorum

Togo Cumhuriyeti, Osman Kavala, Danimarka, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Güncel Bildiriyi imzalayan 4 ülkeden, Erdoğan'ın 'istenmeyen kişi' talimatına ilk yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bildiriyi imzalayan 4 ülkeden, Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" talimatına ilk yorum - Son Dakika
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