Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Muharrem Tüfekçioğlu seçildi - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Muharrem Tüfekçioğlu seçildi

03.03.2022 16:15
Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Muharrem Tüfekçioğlu seçildi

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'in İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı.

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'in İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı.

İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya'nın başkanlık ettiği olağanüstü meclis toplantısında, CHP'li üye Muharrem Tüfekçioğlu ile AK Parti'li üye Çetin Kaya yarıştı.

Meclis Toplantı Salonu'ndaki oturumda, partilerin sözcüleri, seçime ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Daha sonra, CHP'li 12, AK Parti'li 6, MHP'li 4, İYİ Partili 3 üyeden oluşan mecliste başkan vekilliği seçimine geçildi.

Gizli oy açık sayım usulüne göre gerçekleştirilen ilk 2 turda 3'te 2 çoğunluğa ulaşılamadı. Bunun üzerine salt çoğunluğun arandığı 3'üncü tur oylama gerçekleştirildi.

Bu oylamada da ilk 2 turda olduğu gibi Tüfekçioğlu'na 15, Kaya'ya 10 oy çıktı.

Başkan Vekilliğine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Bilecik'e hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Meclis salonundaki seçimi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, MHP İl Başkanı Fatih Yaşar da takip etti.

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Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Muharrem Tüfekçioğlu oldu Bilecik Belediyesinin yeni başkan vekili Muharrem Tüfekçioğlu oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, Semih Şahin, AK Parti, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine Muharrem Tüfekçioğlu seçildi - Son Dakika


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